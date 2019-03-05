Akupunkturla 23 günde iki beden zayıfladı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Geleneksel Tıp ve Akupunktur Uzmanı Dr. Dündar Kaçar'ın uyguladığı akupunkturla 23 günde 2 beden zayıflayan Berna Karagözoğlu (45), 69,6 kilodan 62,5 kiloya indi.

Daha önce diyet ve sporla kilo vermek istediğini ama başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyen bir çocuk annesi Berna Karagözoğlu, 69,6 kiloyla başvurduğu akupunktur yöntemi sayesinde, 23 gün sonunda 62,5 kiloya indiğini ifade etti. Daha önce diyet ve sporla kilo vermeyi denediğini, ancak çabalarının hep başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Karagözoğlu, "23 günlük süreçte olması cazipti. 23 günde 7 kilo vermek çok güzeldi. Hem de mutlu olarak, stressiz. 42 bedenden 38 bedene indim. Buradaki en önemli nokta yemediğim halde mutlu olmam" diye konuştu.

'KİLO VERMEK YEMEK YEMEKTEN DAHA BÜYÜK BİR HAZ'

Hayatında çok fazla kilo problemi yaşamadığını, son 2 yıldır kilosundan rahatsız olduğunu ve 10 kilo fazlalığı bulunduğunu belirten Berna Karagözoğlu, akupunkturda diyet ve egzersiz yapmasına rağmen enerjisinin hiç düşmemesinin, mutlu ve keyifli olmasının çok güzel olduğunu söyledi. Karagözoğlu, “Kilo verdiğimi görmek, yemek yemekten daha büyük bir hazdı" dedi.

10 SEANSLIK BİR KÜRDE 9 KİLO KAYBI

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Geleneksel Tıp ve Akupunktur Uzmanı Dr. Dündar Kaçar, kilo verme hastalarında 10 seanslık akupunktur kürü uyguladıklarını kaydetti. Hastayı ilk 8 seansta her gün iğnelediklerini anlatan Dr. Kaçar, “Sonra da birer haftalık kalıcı iğnelerle 10 seansı tamamlıyoruz. 23 gün içerisinde bir kür tamamlanmış oluyor. Bu kürde hastalara yaşına ve kliniğine uygun şekilde diyet programı ve kalori yaktıracak egzersiz programı veriyoruz. Eğer hasta kilo vermeye karar vermişse, diyet programına uymuşsa, egzersizlerini düzenli yapmışsa genellikle minimum 5, maksimum 8-9 kilo arasında kilo kaybı olabiliyor" dedi.

AKUPUNKTURUN PÜF NOKTASI

Kendisine başvuran hastaların “Diyet ve egzersizle zaten kilo verilebilir akupunktur bu durumda nasıl etkili" sorusuyla karşılaştığını belirten Dr. Kaçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastalar tabii ki kendi başlarına da kilo verebilir. Akupunkturun faydası, diyet yaparken anksiyetenin olmaması. Tokluk merkezine uyaran gönderiyoruz, hasta kendisini tok zannediyor. Egzersiz yaparken de ağrı tedavisi yaptığımız için ağrı olmuyor. Kilolu bir insan her gün yürüdüğünde belli bir süreden sonra ağrıları oluyor. İşte akupunktur burada devreye gidiyor. Püf noktası bu" dedi.

KULAK VE VÜCUT AKUPUNKTURU KOMBİNE UYGULANIYOR

Hastalarda kulak ve vücut akupunkturunu kombine uyguladıklarını belirten Dr. Kaçar, şunları kaydetti:

“Kulak akupunkturunda Çin ya da Fransız kulağı dediğimiz uygulamayı yapıyoruz. Ben Çin kulağını uygun görüyorum. Bu uygulamada hastanın tokluk merkezi dediğimiz noktaları iğneliyoruz. Hastanın diyet yaparken anksiyetelerini azaltmak için vücutta bazı noktalar ve iki kaş arasındaki anskiyete noktasını iğneliyoruz. Ağrısı olmasın diye de 10-12 noktayı iğneliyoruz. Hastamız iğnelendikten sonra 20 dakika bu şekilde karanlık odada müzik eşliğinde yatıyor. 20 dakika sonra iğnelerini çekip hastayı gönderiyoruz."

En önemli konunun ise akupunktur uygulamasının mutlaka hastane koşullarında yapılması olduğunu vurgulayan Dr. Kaçar, akupunkturda hemen hemen hiçbir yan etki olmadığını da sözlerine ekledi.