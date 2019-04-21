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AKUT 40 metrelik falezlerde bu defa çevreyi kurtarmak için operasyon yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

Antalya’da falezlere atılan çöpler için AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Toroslar Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü harekete geçti.

Antalya’da falezlere atılan çöpler için AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Toroslar Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü harekete geçti. Ekipler yaklaşık 2 saatte üç poşet çöp toplarken, çöplerin içinden çıkan üstü ot bağlamış sünger yatak ise dikkat çekti.
Muratpaşa Belediyesi, Toroslar Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü ve AKUT Arama Kurtarma Derneği işbirliğinde Lara Caddesi’ndeki falezlerde temizlik yapıldı. Toroslar Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübünden 12, AKUT’tan ise 10 kişi olmak üzere toplam 22 kişilik ekip oluşturuldu. Ekipler ilk olarak bölgede gerekli önlemleri alarak, güvenliklerini sağladı. Daha sonra bellerine çöp poşeti bağlayan ekipler, iplere tutunarak yavaş yavaş kayalıklardan inmeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren temizlik işleminin ardından siyah çöp poşeti iki uçtan bağlanarak yukarıya doğru çekildi. Çöp poşetinin içinden ise üstü yeşil ot bağlamış sünger yatak, kahve bardakları, cam ve pet şişeler, karton kağıtlar, naylon poşetler ve çeşitli ufak çöpler çıktı.

“2 saate sadece üç torba toplayabildik"
AKUT Operasyon Sorumlusu Mustafa Eskitaş, kirletilen çevreyi canlarını tehlikeye atarak temizlemeye çalıştıklarını söyledi. Eskitaş, “Burada birçok insan, birçok ekipman, birçok malzeme kullanıldı. İnsanların iki saniyede bıraktığı kirliliği, biz burada bu kadar insanın canını tehlikeye atarak toplamaya çalışıyoruz. Bizim vermek istediğimiz bilgi şu; bu doğa bizim. Gelecekte çocuklarımıza miras bırakacağımız doğaya sahip çıkalım. Biz sivil toplum kuruluşları ve arama kurtarma olarak doğamızı korumak için uğraşıyoruz. Bu kadar insan kanla, canla, terle uğraşıyorlar. 2 saatte sadece üç torba toplayabildik. Bu sadece falezin bir bölümünde yapılan temizlik” diye konuştu.
Çevreye duyarlılığı arttırmak adına buraya geldiklerini ifade eden Toroslar Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Birim Sorumlusu Adnan Ünal, vatandaşları falezleri temiz tutmaya davet etti. Ünal, "Önemli olan bizim temizlememiz değil. Zaten buna yetmemiz de mümkün değil. Falezler çok büyük bir alan. Biz herkesi çevreyi temiz tutmaya davet ediyoruz" dedi.

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