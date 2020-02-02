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AKUT gönüllüleri zorlu görevlere böyle hazırlanıyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 10:01 | Son Güncelleme

AKUT eğitmenlerince Kocaeli, Bursa ve İstanbul?dan katılan 65 gönüllüye Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan enkaz alanında 2 gün sürecek ?Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi?

AKUT eğitmenlerince Kocaeli, Bursa ve İstanbul?dan katılan 65 gönüllüye Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan enkaz alanında 2 gün sürecek ?Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi? verilmeye başlandı. Eğitimleri tamamlayan kursiyerler operasyonlarda görev alacak.
AKUT tarafından düzenlenen eğitim ve tatbikata Bursa, Kocaeli ve İstanbul?dan 61 gönüllü ve 4 eğitmen katıldı. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi?nde AKUT eğitmenleri, ?Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi? verdi. AKUT Kocaeli Ekip Lideri Abdurrahman Eke, "Burada bulunan alanda kentsel arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Biz geçen sene 27 tane AKUT ekip lideriyle yaptığımız toplantı sonrasında 2020 yılını 'Kentsel Arama Kurtarma Yılı' ilan ettik. Dolayısıyla sadece Kocaeli'de değil 23 ilde bu eğitimler yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek." dedi.
"BİR ENKAZDA YAPMALARI GEREKEN HER ŞEYİ ÖĞRENİYORLAR"
Olası bir deprem durumunda afet bölgesinde yetkin ve o işi yapabilecek kapasitede bir eğitim verdiklerini ifade eden Abdurrahman Eke şöyle konuştu:
?Arkadaşlarımız burada enkaz eğitimi yapıyorlar. Enkaza giriş ve enkazda neler yapmaları konusunda eğitim alıyorlar. Bu eğitimlerden sonra olası bir depremde enkazda nasıl davranmaları gerektikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olacaklar ve operasyona çıkmaya hazır hale gelecekler. Bir enkazda gerekli olan bütün ekipmanlarımız mevcut. Kırıcılar, deliciler, jeneratörler ve buna benzer bütün ekipmanları arkadaşlarımız bugün burada kullanmayı öğreniyorlar. 4 farklı eğitimi aldıktan sonra enkaz alanında yapmaları gereken her şeyi öğreniyorlar. Bu eğitimden sonra arkadaşlarımız artık enkazlarda operasyona çıkabilecekler"
"BİZİM ÇOK HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM"
Türkiye'nin deprem konusunda riski bir bölgede olduğunu ve her an olası depremlere hazır olunması gerektiğini belirten Abdurrahman Eke, şöyle devam etti:
"Deprem bölgesinde yaşıyoruz ve büyük depremler geçirdik. Beklenen bir Marmara depremi var ve dolayısıyla bizim çok hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Felaket başa gelmeden önce tedbir almak gerekir, Felaket başa geldikten sonra tedbir almanın hiçbir faydası yoktur' Yani biz bütün tedbirleri deprem olmadan önce almamız gerekiyor. Öncelikle sağlam bir binada oturduğumuza emin olmalıyız ve eğer emin değilsek binamızın depreme dayanıklılık durumunu bilmiyorsak öncelikle bunu çözmemiz gerekiyor. Yapısal olmayan tehlikeler de var, diyelim ki eviniz çok sağlam, çok güzel eviniz var ama sabitlemediğiniz bir vitrin ya da bir kitaplık devrilip size veya sevdiklerinize çok ciddi zararlar verebilir. Dolayısıyla evde devrilebilecek ne kadar eşya varsa bunların hepsini hızlı bir şekilde sabitlememiz gerekiyor"

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