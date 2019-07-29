HABER

Akut inmeli hastalara inme merkezinde tedavi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk: - "(Akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetleri hakkındaki yönerge) Yönerge ile akut inme hastaları, inme belirtileri ortaya çıktığı anda 112 organizasyonu ile damar açıcı tedavi yapılabilen inme üniteleri ve merkezlerine direkt olarak en hızlı şekilde ulaştırılabilecekler" - "Bu birimlerin en önemli özelliği, nöroloji uzmanı yönetiminde 7/24 kesintisiz hizmet verecek merkezler olmasıdır"

İSTANBUL (AA) - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan "Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge"ye ilişkin, "Yönerge ile akut inme hastaları, inme belirtileri ortaya çıktığı anda 112 organizasyonu ile damar açıcı tedavi yapılabilen inme üniteleri ve merkezlerine direkt olarak en hızlı şekilde ulaştırılabilecekler." dedi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir sürdürülen ve başta nöroloji uzmanları olmak üzere, radyoloji, beyin cerrahi, acil tıp, kardiyoloji uzmanlarının da katılım ve katkılarıyla oluşturulmuş olan yönerge ile Türkiye'de inme tedavisinde çağa uygun başarı oranlarına ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Yönerge ile inme tanı ve tedavisinde mevcut kaynakların en akılcı şekilde kullanımının sağlanacağını vurgulayan Öztürk, "Yönerge, inme ünite ve inme merkezlerinin alt yapı özelliklerini ve standartlarını tanımlamıştır. Bunun yanı sıra, multidisipliner ekip oluşmasını, ekipte yer alacak diğer sağlık çalışanları ve bu çalışanların eğitimleri ve merkezlerin gelişimlerinin denetlenmesinin esaslarını belirtmiştir. İnme belirtisi gösteren bir hastanın 112 Acil Koordinasyon aşamasından itibaren izleme basamakları belirlenmiş ve her şeyden önemlisi, inme üniteleri ve inme merkezlerine hastaların nasıl yönlendirileceği vurgulanmıştır." diye konuştu.

Akut inme hastalarına en etkin tedavilerden birinin damar açıcı ve destekleyici tedavileri sağlamak olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Hastaların, nöroloji uzmanı yönetimindeki inme ünitelerine ve inme merkezlerine hem damardan tedavi hem de girişimsel yani damar içi tedavileri uygulamak üzere ulaştırılmasının sağlanması bu yönergenin temel hedefini oluşturmaktadır. Yani bu yönerge ile akut inme hastaları, inme belirtileri ortaya çıktığı anda 112 organizasyonu ile damar açıcı tedavi yapılabilen inme üniteleri ve merkezlerine direkt olarak en hızlı şekilde ulaştırılabilecekler." ifadelerini kullandı.

- "Kaynaklar verimli kullanılabilecek"

Öztürk, inme tanısı konan hastaların durumlarına göre en uygun tedaviyi inme ünitesi veya merkezlerinde alabileceklerine vurgu yaparak, "İnme tedavisinde en etkin rolü oynayan inme üniteleri ve merkezlerinin donanımı ve standartları geliştirilebilecek, yurt sathında dağılımları artırılabilecektir. İnme konusunda en iyi tedaviyi verebilecek şekilde multidisipliner iş birliği sağlanabilecek ve mevcut kaynaklar en verimli şekilde kullanılabilecektir." dedi.

İnme hastalığının dünyada ve Türkiye'de önde gelen sağlık problemlerinden olduğuna dikkati çeken Öztürk, inmeye neden olan risk faktörlerinin artması ve yaşlı nüfusun yükselmesine paralel olarak inme sıklığının arttığını belirtti.

Öztürk, her yıl 40 bin kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayarak, inmenin koroner kalp hastalıklarını takiben ikinci en sık ölüm nedeni olduğunu söyledi.

- "Kesintisiz hizmet verecek"

İnme gelen hastaya hızlı müdahalenin önemine işaret eden Öztürk, inme hastalığında beyin damarlarının kısa sürede tıkandığını böylece hızla hasarların oluştuğunu aktardı.

Öztürk, oluşmuş hasarı geri döndürmenin imkansız olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak, halen tam hasar görmemiş alan var ise buraları kurtarmak damar açıcı tedavilerle mümkündür. Zamana karşı yarışmayı gerektiren bu durumda kritik süre 4 buçuk saattir. Ancak uygun hastalarda direkt damar içinden pıhtıyı çıkarıcı müdahaleler için bu süre 24 saate kadar artabilmektedir. Zamana karşı yarışta ikinci adım tedaviye çabuk ulaşabilmektir. Bu birimlerin en önemli özelliği, nöroloji uzmanı yönetiminde 7/24 kesintisiz hizmet verecek merkezler olmasıdır."

PARTNERReynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?Reynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?
Yüzme bilen çocuklarda enfeksiyon riski düşükYüzme bilen çocuklarda enfeksiyon riski düşük
Yumurta gençleştirme tedavisi sonuç verdi, 5 yıl sonra müjdeli haberi aldıYumurta gençleştirme tedavisi sonuç verdi, 5 yıl sonra müjdeli haberi aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İnme hastalığı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk Türk Nöroloji Derneği

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.