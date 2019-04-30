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AKUT köy çocuklarını mutlu etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu, Gördes ilçesinin kırsal Beğel Mahallesi’nde tadilat çalışması yaparak, yeni görünüme kavuşturdukları okulda eğitim gören öğrencileri mutlu etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu, Gördes ilçesinin kırsal Beğel Mahallesi’nde tadilat çalışması yaparak, yeni görünüme kavuşturdukları okulda eğitim gören öğrencileri mutlu etti. Üniversite öğrencilerinin hem okul hem de öğrenciler için verdiği mücadele büyük takdir gördü.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu, geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Köy okulu’ projesinin ikincisini Gördes ilçesinde gerçekleştirdi. Gördes ilçesindeki kırsal Beğel Mahallesi’ndeki okulda tadilat çalışması yapan MCBÜ AKUT Öğrenci Topluluğu, 80 öğrencinin eğitim gördüğü okula yeni bir görünüm kazandırdı. Hafta sonunu okulda geçiren gönüllü üniversite öğrencileri, okulun dış cephe boyamasını yaptı. Okulun girişindeki Atatürk büstünü ve bazı sınıflardaki duvarları elden geçiren öğrenciler, dış cephe üzerine karikatür çizimlerini, bahçe oyunları çizimi, bahçe satrancı kurulumunu, çiçeklendirme ve otların temizlenmesini gerçekleştirdi.

Okula 2 bin kitap kazandırdılar
Okulda var olan kütüphaneyi de yenileyen öğrenciler, daha sonra getirdikleri 2 bin kitabı kütüphaneye yerleştirdi. Okul minik öğrenciler için hem oyun alanına hem de daha iyi bir eğitim yuvasına dönüştürüldü. Bununla da yetinmeyen AKUT Öğrenci Topluluğu, tüm öğrencilerin sıralarına içerisinde kırtasiye malzemeleri olan çantalar bıraktı. Ayrıca her bir öğrenciye dondurma, meyve suyu ve puding ikram edildi. Sabah okula geldikleri vakit gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen minik öğrenciler, üniversiteli ağabey ve ablalarına teşekkür etti. Minik öğrenciler gün boyu, ağabey ve ablaları ile çeşitli oyunlar oynayarak, doyasıya eğlendi.
Okul Müdür Vekili Akın Altuntaş, MCBÜ AKUT Öğrenci Topluluğu’na teşekkür etti. Altıntaş, şöyle devam etti:
"Güzel bir çalışma oldu. Çocuklarımız mutlu oldu. Kitap getirdiler, kütüphanemiz zenginleşti. Okulumuzun görüntüsü değişti. Amacımız iyi bir eğitimle çocuklara bir şeyler aktararak, çocukları mutlu edebilmek. Türkiye’nin gelişiminin eğitimle olacağını düşünüyor ve eğitime önem veriyoruz. Akut’taki arkadaşlarımız da bu konuya parmak basarak, dokundular. Çocukları da mutlu ettiler. Çocukların güldüğü yerde hayat başlar. Bunun için mücadele ediyoruz ve bunun için koşturuyoruz.”
Amaçlarının çocuklara okulu sevdirerek, daha istekli gelmelerini sağlamak olduğunu kaydeden MCBÜ Akut Öğrenci Topluluğu Başkanı Cemil Deniz Fışkın, “Bu sene ikincisini düzenlediğimiz ‘Köy okulu’ projemizi Gördes’in Beğel Mahallesi’nde gerçekleştirdik. Cuma gününden bu yana buradayız. 3 gecedir okulda yatıyoruz. Okulun çocukların yaşlarına ait olmayan kitaplarını değiştirdik. 2 bin kitap getirerek, yerlerine yerleştirdik. Bahçe oyunları çizerek, bahçeyi renklendirdik. Tadilat ihtiyacı olan okulun sınıf duvarları, Atatürk büstü ve prizlerini yeniledik. Bazı arkadaşlarımız küçük binanın dış cephe boyasını yaptılar. Ardından duvarlarına çizdikleri karikatürler ile binaya daha güzel bir görünüm kazandırdılar. Okuyacakları kitaplar ile kendilerini geliştirmelerini istedik. Amacımız çocuklara okulu sevdirerek, daha istekli gelmelerini sağlamak. Lise sınavına girecek olan öğrenciler için test ve kaynak kitapları dağıttık. Sabah geldiklerinde sıralarında tüm öğrencileri bekleyen sürprizlerimiz oldu. Tüm kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca öğrencilere meyve suyu, puding ve dondurma gibi ikramlarda bulunduk” diye konuştu.

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti

AKUT köy çocuklarını mutlu etti
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