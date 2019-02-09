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AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:23 | Son Güncelleme

AKUT Afyonkarahisar ekibi, Sandıklı ilçesi Akdağ Milli Parklar alanında 7 gönüllüsünün katılımıyla "Kış Temel Eğitimleri” gerçekleştirdi.Konuyla ilgili bilgi veren AKUT Basın İlişkiler Sorumlusu Didem Tanğaç, "AKUT, her zaman yeni gönüllülere eğitim vermek, diğer gönüllülerin eğitim bilgilerini güncellemek ve hazırlıklı olmak adına sık sık eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirmektedir.

AKUT Afyonkarahisar ekibi, Sandıklı ilçesi Akdağ Milli Parklar alanında 7 gönüllüsünün katılımıyla "Kış Temel Eğitimleri” gerçekleştirdi.
Konuyla ilgili bilgi veren AKUT Basın İlişkiler Sorumlusu Didem Tanğaç, "AKUT, her zaman yeni gönüllülere eğitim vermek, diğer gönüllülerin eğitim bilgilerini güncellemek ve hazırlıklı olmak adına sık sık eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirmektedir. Afyonkarahisar ekibimiz geçtiğimiz günlerde kış şartlarında kar ve çığ gibi benzer doğa olaylarına karşı aşağıdaki eğitimleri başarıyla gerçekleştirmiştir" dedi.
Eğitimlerde; çadır yeri hazırlama ve kamp kurma, kazma ve krampon kullanımı, ip birliği ve rota işaretleme, çığ bilgisi, çığda arama kurtarma, emniyet çeşitleri ve istasyon kurma, sabit hat kurma, bivak, kar mağarası, iglo yapımı ve konaklama konuları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı

AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı

AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı

AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı

AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı

AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı

AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı

AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı

AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı

AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı

AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı

AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı

AKUT, Sandıklı Akdağ’da kış eğitim çalışması yaptı
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