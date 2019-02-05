AKUT Sorumlusu Yılmaz Sevgül: Ne yazık ki Buse'nin bulunmama ihtimali var

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 13 gün önce yaşanan hortum felaketinde Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) arama çalışmalarıyla ilgili konuşan AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, "Ya dere yatağında takıldı ve üzerini bir şeyler örttü ya da sürüklenip denize gitti. Ne yazık ki bulunmama ihtimali de var" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, 24 Ocak Perşembe günü Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde otomobille sürüklendiği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarıyla ilgili DHA'ya konuştu. AKUT gönüllülerinin olayın yaşandığı ilk günden itibaren güvenlik güçlerine destek amaçlı bölgede çalışmalar yaptıklarını anlatan Yılmaz Sevgül, art arda çok sayıda olumsuzluğun bir araya geldiğini bu nedenle arama çalışmalarının zorlaştığını söyledi. Dere yatağı ve deniz üzerinde şüphelerin yoğunlaştığını kaydeden Sevgül, “Biz dere yatağında olduğunu düşünüyoruz. Suyun yüksek debili ve bulanık olması, bir de selle birlikte gelen alüvyonlar ve çöpler, atıklar yığıldı dere yatağında. Orada bir yerde takıldıysa bile üzerine bu gelenler yığıldı. Zaten beden olarak küçük bir yapıya sahip Buse. Sonuçta sıkıntılı ve zor bir arama yapılıyor" dedi.

Devletin bu olayda tüm imkanlarını kullandığına bizzat şahitlik ettiğini ancak şartlar izin vermediği için bir ipucuna rastlanamadığını ifade eden Sevgül, Buse'nin, suyun sıcaklığına bağlı olarak bir süre sonra suyun üzerine çıkabileceğini belirtti. Su üzerine çıkmaması halinde iki ihtimalin kuvvet kazandığını vurgulayan Sevgül, "Ya dere yatağında takıldı ve üzerini bir şeyler örttü ya da sürüklenip, denize gitti. Ama ilk ihtimal daha kuvvetli. Kadavra köpeklerinden yardım alınarak dere yatağında arama yapılmalı. Tabi suyun çekilmesi lazım. Daha önce böyle olaylarla karşılaştık. Ne yazık ki bulunmama ihtimali de var. Gömülmüşse ya da denize gittiyse bulunma ihtimali çok zor. O durum artık tesadüflere kalıyor" diye konuştu.

Yılmaz Sevgül, Buse'nin denize gitmesi ve su yüzeyine çıkması halinde mutlaka kıyıya vuracağını anlatarak, dip akıntıya kapılması halinde ise kıyıya çıkma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 13'ÜNCÜ GÜN

Diğer yandan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, 13'üncü günde, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama kurtarma timleri katılıyor. 99 personel ve 3 arama kurtarma köpeğinin katıldığı çalışmalar, Ağva Deresi'nde yoğunlaştırıldı. Hava sıcaklığının 17 derece kaydedildiği bölgedeki çalışmaları Buse'nin babası Ahmet Acar da takip ediyor.