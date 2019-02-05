AKUT Sorumlusu Yılmaz Sevgül: Ne yazık ki Buse'nin bulunmama ihtimali var

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 13 gün önce yaşanan hortum felaketinde Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) arama çalışmalarıyla ilgili konuşan AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, "Ya dere yatağında takıldı ve üzerini bir şeyler örttü ya da sürüklenip denize gitti. Ne yazık ki bulunmama ihtimali de var" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, 24 Ocak Perşembe günü Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde otomobille sürüklendiği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarıyla ilgili DHA'ya konuştu. AKUT gönüllülerinin olayın yaşandığı ilk günden itibaren güvenlik güçlerine destek amaçlı bölgede çalışmalar yaptıklarını anlatan Yılmaz Sevgül, art arda çok sayıda olumsuzluğun bir araya geldiğini bu nedenle arama çalışmalarının zorlaştığını söyledi. Dere yatağı ve deniz üzerinde şüphelerin yoğunlaştığını kaydeden Sevgül, “Biz dere yatağında olduğunu düşünüyoruz. Suyun yüksek debili ve bulanık olması, bir de selle birlikte gelen alüvyonlar ve çöpler, atıklar yığıldı dere yatağında. Orada bir yerde takıldıysa bile üzerine bu gelenler yığıldı. Zaten beden olarak küçük bir yapıya sahip Buse. Sonuçta sıkıntılı ve zor bir arama yapılıyor" dedi.