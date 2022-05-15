AKUT'tan atılan Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nerelidir?

AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, bugün gelen bir e-mail ile kurucusu olduğu AKUT'tan atıldığını açıkladı. Bunun üzerine Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Nasuh Mahruki hakkındaki detaylar!

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, dağcılık, motor sporları, bisiklet ve yelken sporlarıyla profesyonel olarak ilgilenen Nasuh Mahruki İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 53 yaşındaki Mahruki 21 Mayıs 1968 yılında doğmuştur.

Tam adı Ali Nasuh Mahruki'dir. Osmanlı'da bulunan Sultan II. Mahmud’un hizmetinde yer alan Nasuhzade şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa’nın 6 göbek öteden torunudur. Nasuh Mahruki 2. yüzyıldan bu yana İstanbul'da yaşamakta olan Mahruki ailesinin bir üyesidir. Ülkemizde bulunan değerli koleksiyoncular arasında yer alan Cem Mahruki'nin oğludur Nasuh Mahruki.

Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde alan Nasuh Mahruki üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Dağcılık sporuyla üniversitede tanışmıştır. 'Kar Leoparı' lakaplı Nasuh Mahruki, 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanmıştır. Nasuh Mahruki Everest'e tırmanan ilk Türk dağcı olmuştur.

NASUH MAHRUKİ ESERLERİ

Bir Dağcının Güncesi

Everest'te İlk Türk

Bir Hayalin Peşinde

Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi

Yeryüzü Güncesi

Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir

Kendi Everest'inize Tırmanın

NASUH MAHRUKİ NEDEN GÜNDEMDE?

Nasuh Mahruki AKUT'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanıydı. Mahruki 'AKUT’tan, AKUT’un büyük harf yazılması gerektiğini bile bilmeyen birinden gelen bir e-posta ile atıldığımı öğrendim' paylaşımıyla AKUT'tan atıldığını duyurması üzerine gündem oldu.

