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AKUT Trabzon ve Rize gönüllüleri Elazığ’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) Trabzon ve Rize ekiplerinden 18 gönüllü, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarına katıldı.

TRABZON,(DHA)- ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) Trabzon ve Rize ekiplerinden 18 gönüllü, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarına katıldı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen depremin ardından AKUT Trabzon ekibinden 11, Rize ekibinden de 7 gönüllü, Elazığ’a ulaştı. Diğer illerden gelen AKUT gönüllülerinin yanı sıra AFAD, UMKE ve Jandarma ile arama kurtarma çalışmalarına katılan Trabzon ve Rize ekibi, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
AKUT Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu, deprem olduğu bilgisini alınca hemen hazırlıklara başladıklarını belirterek, “Trabzon’dan 11, Rize’den 7 gönüllümüzle birlikte yola çıkarak olabilecek en kısa zamanda Elazığ’a ulaştık. Buradaki ekiplerle entegre olarak Maden ilçesi Gezin köyü ve Gözeli bucağındaki arama

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