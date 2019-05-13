AKUT’dan bölgesel arama kurtarma tatbikatı

Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) 6 bölge gönüllülerinin katılımıyla uluslararası standartlarda "Doğada arama kurtarma tatbikatı" gerçekleştirildi.

Eskişehir’de 35 gönüllünün katılımı ile düzenlenen tatbikata Ankara, Afyonkarahisar ve Bilecik’in Bozüyük ilçesinden gelen Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri katıldı. Eğitim çalışması ile ilgili AKUT Eskişehir ekibinden yapılan açıklamada, eğitimin olası felaketlerden ve doğada kaybolma vakalarına müdahale anlamında çok büyük öneminin olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“11- 12 Mayıs tarihlerinde 24 saat doğada arama kurtarma tatbikatı yapıldı. 35 AKUT gönüllüsünün katıldığı tatbikat süresince üniversite evleri bölgesinde kent ormanda konaklama yapıldı. Açık arazideki uygulamalı eğitiminde ise, açık arazide arama kurtarma, gece-gündüz navigasyon ve pusula ile yön bulma, harita okuma, iz takibi, iz sürme gibi konular ayrıntılı ve uygulamalı olarak verildi. Devamında görme ve duyma ile ilgili becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Eğitim sonunda, daha önce büyük bir titizlikle hazırlanmış zorlu parkurlarda yapılan iz takibi çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. AKUT gönüllüleri, bölgemizde gerçekleşebilecek doğada kayıp olaylarında arama kurtarma operasyonlarında daha etkin şekilde görev almaya için eğitimlerini aralıksız sürdürmeye devam etmektedir."