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AKUT’tan 294 metrelik dev Türk bayrağı ile anma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:44 | Son Güncelleme

Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar İl Temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 81’inci yıl dönümü nedeniyle Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’de dev Türk bayrağı açtı.AKUT ekipleri, Büyük Taarruzun başladığı yer olan Afyonkarahisar Kocatepe’ye 294 metrelik dev Türk bayrağı ile çıktı.

Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar İl Temsilciliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 81’inci yıl dönümü nedeniyle Büyük Taarruzun başladığı Kocatepe’de dev Türk bayrağı açtı.
AKUT ekipleri, Büyük Taarruzun başladığı yer olan Afyonkarahisar Kocatepe’ye 294 metrelik dev Türk bayrağı ile çıktı. Ekip, ardından bayrağı açtıktan sonra saatler 09.05’i gösterdiğinde siren sesleri ile birlikte Büyük Taarruzun yaşandığı 1874 metre rakımlı Kocatepe’de saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. AKUT ekipleri şehitlik anıtını da ziyaret ederek burada Atatürk ve silah arkadaşlarına dua ederek anma programını sonlandırdı.

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