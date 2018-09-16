AKUT'tan arama kurtarma tatbikatı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, 5 katlı boş binada arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Eskişehir AKUT ekibi, Ankara'dan gelen AKUT ekibi ile birlikte İsmet İnönü Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan boş binada tatbikat gerçekleştirdi. 5'er katlı yan yana olan 2 ayrı binada gerçekleştirilen tatbikata 44 AKUT gönüllüsü katıldı. Ekipler, olası bir depremde binada mahsur kalan yaralıları kurtarmak amacıyla katlardaki beton taban ve tavanlar ile duvarları deldi. Tabanları ve tavanları beton delicilerle, duvarları da balyozlarla delen ekipler, temsili bir yaralıyı üçgen şeklinde açtıkları bina duvarından dışarı çıkardı.

AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl, tatbikatı Eskişehir ve Ankara'dan gelen ekiple gerçekleştirdiklerini söyledi. Kızıl şöyle konuştu:

"Biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Ve her zaman arama kurtarma ekiplerinin hazır olması gerektiğini düşünüyoruz. Ankara ekibimizle beraber ortaklaşa 44 kişinin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Amacımız ekibimizdeki deneyimli arkadaşlarımızın daha çok deneyim kazanıp kendilerine daha fazla ilerletmeleri. Arkamızdan gelen arkadaşlarımızın da yeni yetişen arkadaşlarımızın da makine kullanımını artırmak. İnşallah başımıza büyük bir afet gelmez. Ama ki gelirse de biz her zaman hazır olmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz."