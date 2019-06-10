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AKUT'tan kanyonda kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:32 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki Kısık Kanyonu'nda gerçekleştirilen yaralı kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki Kısık Kanyonu'nda gerçekleştirilen yaralı kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri senaryo gereği; 50 metrelik yamaçta düşüp, ayağını kırılan ve mahsur kalan yaralıyı kurdukları sistemle kurtardı. AKUT Denizli ekipleri yaşanabilecek olumsuz olaylara hazırlıklı olmak amacıyla, Kısık Kanyonu'nda tatbikat yaptı. Senaryo gereği, yürüyüş yaparken 50 metrelik yamaçtan düşen ve ayağının kırılması sonucu mahsur kalan bir kazazede için kurtarma çalışması başlatıldı. Kazazedenin bulunduğu alanda su akıntısı ve debinin fazla olması nedeniyle yaralıya su yoluyla ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, ip kullanarak yamaçtan aşağı sarkarak yaralının yanına gitti. Yaralının kırık ayağına ilk müdahaleyi yapan ekipler, kısa sürede makara sistemi kurarak, kazazedeyi yukarı çıkardı. Yaralının sağlık ekiplerine teslim edilmesiyle, tatbikat sona erdi.

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