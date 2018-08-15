AKUT'tan polislere suda kurtarma eğitimi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Türk Kızılayı, polislere 'Suda boğulmalara karşı müdahale yöntemleri' eğitimi verdi.
AKUT ve Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi tarafından hazırlanan 'Sen de bir hayat kurtar' projesi kapsamında düzenlenen eğitimlere Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yapan 42 polis katıldı. Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kent Park içerisinden geçen Porsuk Çayı kıyısında gerçekleştirilen eğitimde polislere, Porsuk Çayı ve sulama kanallarında meydana gelebilecek boğulma vakalarında, can simitleri ile bazı basit materyallerin kullanılması yoluyla kazazedelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve boğulan birine nasıl ilk yardım yapılacağı konularında bilgi verildi.
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