HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AKUT'un 'Güvendeyim' uygulaması depremden sonra ilgi gördü

AKUT'un 'Güvendeyim' uygulaması depremden sonra ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı olası bir afet anında kullanıcıların bulunduğu konumu ve güvende olduklarını, kısa mesaj ile daha önceden belirlenen 5 kişiye gönderen 'Güvendeyim' uygulamasını, Elazığ depreminden sonra 700 bin kişinin daha indirdiğini, uygulamayı 1 milyon 200 bin kişinin kullandığını söyledi.

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı olası bir afet anında kullanıcıların bulunduğu konumu ve güvende olduklarını, kısa mesaj ile daha önceden belirlenen 5 kişiye gönderen 'Güvendeyim' uygulamasını, Elazığ depreminden sonra 700 bin kişinin daha indirdiğini, uygulamayı 1 milyon 200 bin kişinin kullandığını söyledi.
Türkiye?nin arama kurtarma konusundaki ilk sivil toplum örgütü AKUT, olası bir afet anında kullanıcıların bulunduğu konumu ve güvende olduklarını, kısa mesaj ile daha önceden belirlenen 5 kişiye gönderen ?Güvendeyim? uygulamasını geliştirdi. Yaklaşık 2 ay önce kullanılmaya başlayan ve 500 bin kullanıcı tarafından indirilen uygulamanın 24 Ocak?ta Elazığ?da meydana gelen depremin ardından 1 milyon 200 bin kullanıcı sayısına ulaştığını söyleyen AKUT Başkanı Recep Şalcı, olası bir afet anında belirlenen 5 telefon numarasına güvende olunduğunu bildirmek için tasarlanan uygulamanın ilerleyen dönemlerde daha da geliştirilerek kullanışlı hale getirileceğini ifade etti.
Amaçlarının afet anında çöken telefon hatlarının yerine alternatif olarak sağlam bir çözüm bulmak olduğunu belirten Recep Şalcı, "Güvendeyim uygulaması yaklaşık 2 aydır kullanılıyor ve çok büyük ilgi gördü. İlgi görmesinin sebeplerinden bir tanesinin bu uygulamanın deprem anında da işe yaradığının vatandaşlar tarafından test edilmesi. Şu an 1 milyon 200 bin kullanıcı var ve bu sayı giderek artıyor." dedi.
Deprem ve sel gibi afetlerin yaşandığı bölgelerde telefon hatlarında yaşanan sorunların uygulamayı olumsuz etkilemediğini ve sorunsuz çalıştığını ifade eden Recep Şalcı şöyle konuştu:
"Güvendeyim uygulamasını indirdikten sonra 5 numara belirliyorsunuz ve bu 5 numaraya güvende olduğunuzun bilgisini veriyorsunuz. Aynı zamanda gönderilecek olan kısa mesaj ile sizin yer ve koordinatlarınız da yer alıyor. Böylece mesajı alan taraf sizin iyi durumda olduğunu, güvende olduğunuzu ve konumunuzu biliyor. Afet anında telefon şebekeleri çalışmasa bile uygulama, saniyenin yirmide birlik süresinde hat gelse bile bu mesaj karşı tarafa iletiliyor."
"ELAZIĞ DEPREMİNDEN SONRA 1 MİLYON 200 BİN KULLANICIYA ULAŞTI"
Geliştirilen uygulamanın son dönemlerde çok fazla ilgi gördüğünü söyleyen Recep Şalcı, şöyle konuştu:
"Elazığ depreminden önce uygulamayı kullananların sayısı 500 bin kişiydi, depremin hemen sonrasında uygulamayı 700 bin kullanıcı daha indirerek 1 milyon 200 bin sayısına ulaştık. Sistemi kullanmak çok kolay, İOS veya Android marketlerden uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip bağlantı kurmak istediğiniz 5 numara belirliyorsunuz. Burada önerimiz 1 kişinin mutlaka il dışından olması. Çünkü il içindeki sistem bazen çok yoğun olabiliyor, il dışındaki biriyle iletişim kurmak çok daha kolay olabiliyor. Bu numaralar eklendikten sonra afet anında ana ekranda bulunan kırmızı butona dokunduğunuz zaman belirlediğiniz kişilere güvende olduğunuz mesajını ve konum bilgilerinizi yönlendirebiliyorsunuz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
FETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmişFETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir için korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?

FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

FETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmiş

MHP Lideri Bahçeli'den 'Yüzyılın Anlaşması'na sert tepki

Bahçeli'den sert tepki: Sabotajdır!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

Son dakika! Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.