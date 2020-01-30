AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi

Türkiye’nin arama kurtarma konusundaki ilk sivil toplum örgütü AKUT, olası bir afet anında kullanıcıların bulunduğu konumu ve güvende olduklarını, kısa mesaj ile daha önceden belirlenen 5 kişiye gönderen ‘Güvendeyim’ uygulamasını geliştirdi. Yaklaşık 2 ay önce kullanılmaya başlayan ve 500 bin kullanıcı tarafından indirilen uygulamanın 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremin ardından 1 milyon 200 bin kullanıcı sayısına ulaştığını söyleyen AKUT Başkanı Recep Şalcı, olası bir afet anında belirlenen 5 telefon numarasına güvende olunduğunu bildirmek için tasarlanan uygulamanın ilerleyen dönemlerde daha da geliştirilerek kullanışlı hale getirileceğini ifade etti.

Amaçlarının afet anında çöken telefon hatlarının yerine alternatif olarak sağlam bir çözüm bulmak olduğunu belirten Recep Şalcı, "Güvendeyim uygulaması yaklaşık 2 aydır kullanılıyor ve çok büyük ilgi gördü. İlgi görmesinin sebeplerinden bir tanesinin bu uygulamanın deprem anında da işe yaradığının vatandaşlar tarafından test edilmesi. Şu an 1 milyon 200 bin kullanıcı var ve bu sayı giderek artıyor" dedi.