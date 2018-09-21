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Akvaryumun en göz alıcıları betta balıkları

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Akvaryum dünyasının en ilginç türleri arasında yer alan siyam balıkları göz alıcı görüntüleri kadar fiyatıyla da akıllarda yer ediyor.

Meraklıları, online açık artırmalarla satılan siyam balıklarına sahip olmak isteyenler küçük bir servet ödemeyi dahi göze alıyor.

Bu balıkların fiyatı dudak uçuklatıyor!

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Göz alıcı renkleri, uzun kuyruk ve yüzgeçleriyle akvaryum dünyasının en ilginç türlerinin başında gelen Kavgacı Siyam Balıkları (Betta), meraklılardan yoğun ilgi görüyor.
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Akvaryum meraklılarının talepleri nedeniyle anavatanları Endonezya, Vietnam, Tayland ve Singapur’dan binlerce kilometre uzağa yolculuk yapan Bettalar haklı şöhret sayesinde dünyayı dolaşıyor.
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İnternet üzerinden oluşturulan forumları takip edip, online açık artırmalara giren Betta meraklıları zaman zaman özel balıklar için küçük bir servet ödemeyi göze alıyor.
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Düzenlenen bu açık artırmalardan birinde, renkleri Vietnam bayrağına benzeyen bir erkek Betta balığının bin 500 ABD dolarına satıldığı biliniyor.
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Betta balıkları balık siyam balıkları

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