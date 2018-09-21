Akvaryumun en göz alıcıları betta balıkları

Meraklıları, online açık artırmalarla satılan siyam balıklarına sahip olmak isteyenler küçük bir servet ödemeyi dahi göze alıyor.
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