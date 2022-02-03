Akvaryumunda temizliğe önem verenler için en iyi akvaryum filtreleri

Balık beslemek isteyenler için birçok boyda akvaryum bulunur. Akvaryumun boyutu büyüdükçe filtrelere ihtiyaç duyulur. Filtrelerin tepe, iç ve dış gibi çeşitleri bulunur. "Akvaryum iç filtre ne işe yarar?" derseniz kısaca akvaryumdaki biyolojik ve mekanik temizliğin yapılmasına yardımcı olur diyebiliriz. Ayrıca dışarıdan aldığı havayı akvaryumun içerisine vererek balıklar ve bitkiler için oksijen üretir. Eğer aklınızda "Akvaryum filtresi ne kadar çalıştırılmalı?" gibi bir soru varsa balıkların sağlıklı bir şekilde yaşaması için hava filtresini 7/24 çalıştırmanız gerektiğini unutmamalısınız. Balıklarınız için en doğru akvaryum filtre önerisine ihtiyaç duyuyorsanız gelin, kaliteli ürünlerin yer aldığı yazımıza birlikte göz atalım.

Akvaryum filtresi nasıl temizlenir?

Eğer akvaryumunuzda iç filtre kullanıyorsanız filtreyi dışarı çıkarıp bir kovanın içerisine alın. Akvaryumdan aldığınız bir miktar suyu kovanın içerisine koyun ve filtrenizi temizleyin. Aldığınız su temiz olduğu için filtre aparatlarını temizlerken yararlı bakterileri öldürmez. Bu konuda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, filtreyi çeşme altında yıkamamak. Akan suda filtreyi yıkarsanız sudaki klor balıklar için gerekli olan yararlı bakterileri öldürebilir ve akvaryumun dengesini bozabilir. Ayrıca filtrenin sağlıklı çalışabilmesi için biriken katı atıkları düzenli aralıklarla temizlemelisiniz. Eğer dış filtre kullanmayı tercih ediyorsanız, yine aynı yöntemle filtreyi temizleyebilirsiniz.

1. Vakum etkisiyle mükemmel temizlik: Monera Motorsuz Akvaryum Filtre Sistemi

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Akvaryumunuz için masrafsız ve mükemmel bir temizlik vadeden Monera, kolay temizleme özelliği ile ön plana çıkar. Sirkülasyon motoru ile çalışan filtre, orta bölümünde yer alan temiz su haznesinde vakum etkisi yaparak akvaryum içerisindeki kirleri çeker. Çektiği kirleri filtre kısmındaki sünger ve keçe bölümlerine sıkıştırarak hapseder. Bu sayede akvaryumunuz her zaman tertemiz kalır. Monera Akvaryum Filtresi, 2 adet orta kapağı sayesinde farklı ölçülerdeki motorlar ile uyum içerisinde çalışır. Hızlı bakteri tutuşu özelliği ile akvaryum suyunun sürekli berrak kalmasını sağlayarak muhteşem bir görüntü sunar.

2. Çok amaçlı: Dophin Motorlu Pipo Filtre

İki adet süngerli filtreden oluşan Dophin Motorlu Pipo Filtre, içerisinde yer alan mini kafa motoru sayesinde mükemmel bir performans vadeder. Bitki akvaryumları, yavru tankları ve normal akvaryumlarda kullanıma uygun filtre, güçlü motor yapısıyla akvaryumun temiz kalmasına yardımcı olur. Tamamen suya daldırılabilen filtre, aynı zamanda akvaryumun havalanmasını da sağlar. Üstelik ürün; üretim tankları, karides, yavru balık ve karantina akvaryumları için de rahatlıkla tercih edilebilir. Ayrıca kutusunun içerisinden çıkan vantuzlar sayesinde filtreyi akvaryumun camına kolay bir şekilde monte ederek çalıştırabilirsiniz.

3. Çok daha etkin akvaryum temizliği için: Terra in 600 Plus Akvaryum İç Filtre

Terra in 600 Plus, akvaryumunuzda çok az yer kaplar. İki adet sünger bölmesinden oluşan filtre, akvaryumunuzu temizlerken yararlı bakterilerin tamamen kaybolmasını engeller. 180 derece dönebilen ve yüksek oranda oksijen üreten akış başlığını ihtiyacınıza göre konumlandırabileceğiniz gibi akış yoğunluğunu da kontrol edebilirsiniz. Filtreyi ister kömürlü isterseniz normal süngerlerle kullanabilirsiniz. Kolayca çıkarılabilen sünger bölmesi sayesinde ihtiyacınız doğrultusunda filtreyi akvaryumdan çıkartmadan pratik bir şekilde hareket ettirebilirsiniz. 50 ila 100 litre hacimlerdeki akvaryumlarda kullanıma uygun filtre, en iyi akvaryum iç filtre seçeneklerinin arasında yer alır.

4. Sessiz ve kusursuz performans: Jacksking Akvaryum Filtresi

Jacksking Akvaryum Filtresi oldukça verimli bir filtreleme teknolojisiyle akvaryumun suyunu mükemmel şekilde temizler. Akvaryumun içerisinde bulunan dışkıları ve pislikleri hızlı bir şekilde vakumlayarak balıkların daha sağlıklı büyümesini destekler. Kaliteli plastik malzeme kullanılarak üretilen filtre, sessiz çalışma performansı sayesinde sizi rahatsız etmez. Küçük ve orta ölçekli akvaryumlarda kullanılması önerilir. Deniz bitki tankı, tatlı su ve deniz suyu akvaryumları ile uyum sağlayan filtreyi akvaryumunuza kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Sizin için sessiz ve masrafsız, balıklarınız içinse verimli bir temizlik arıyorsanız Jacksking Akvaryum Filtresi'ni mutlaka denemelisiniz.

5. Gözünüz arkada kalmasın: SunSun Akvaryum Mini Dış Filtre

SunSun Akvaryum Mini Dış Filtre'nin içi, farklı gözenek yapılarına sahip 4 parça biyolojik sünger malzemeden oluşur. Filtrenin giriş ve çıkışındaki vanaları sayesinde su debisini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 150 litreye kadar olan akvaryumlar için kullanabileceğiniz filtre, suyu üsten alır ve alttan çıkmasını sağlar. Böylece suyun tüm filtre katmanlarında dolaşmasına imkan tanıyarak akvaryum temizliğinizi kusursuz şekilde gerçekleştirir. Ayrıca akvaryumunuzun ihtiyacına göre karbon, kimyasal, biyolojik veya elyaf malzeme katmanları oluşturarak tertemiz ve berrak bir görüntü elde edebilirsiniz. SunSun Akvaryum Mini Dış Filtre ile gözünüz arkada kalmasın!

6. Yüksek performansıyla göz doldurur: Trixie Akvaryum İç Filtre

Şimdi sırada akvaryum iç filtre tavsiyesi için tam da aradığınız özelliklere sahip bir ürün var! Akvaryumun içerisine yerleştirerek kullanabileceğiniz Trixie Filtre, kusursuz performansı ile size mükemmel bir deneyim sunar. İki fazlı filtreleme sistemine sahip ürün, birinci bazda biyolojik filtreleme yaparken ikinci fazda ise aktif karbon ile filtreleme gerçekleştirir. Filtreyi 120 litre hacme kadar olan tüm akvaryumlar için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ayrıca kolayca temizleyebileceğiniz filtreyi akvaryumunuza pratik bir şekilde takıp çıkarabilirsiniz. Akvaryum temizliği için özenle tasarlanan filtre, 10 Watt gücündeki motoruyla her ihtiyacınıza en iyi şekilde cevap verirken enerji tasarrufu yaparak bütçenizi de düşünür.

7. Akvaryumda doğal ortam: Sobo Akvaryum Tepe Üst Filtre

Tatlı ve tuzlu su akvaryumları için tasarlanan Sobo Akvaryum Tepe Üst Filtre, suda bulunan zararlı maddeleri ve kirleri içerisinde yer alan sünger sayesinde hızlı bir şekilde yok eder. Böylece akvaryumdaki balık ve bitkilerin yaşam alanını doğal bir ortam haline dönüştürür. Ürünün filtre kısmını akvaryumun üst kısmına, motorunu ise içerisine koyabilirsiniz. Kutu içeriğindeki hortumun bir ucunu filtreye bir ucunu da motora bağlayarak çalıştırabilirsiniz. İhtiyaç dahilinde istediğiniz zaman hortumunu çıkarıp kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca filtreyi karbon, elyaf, biyolojik, seramik ve zeolite gibi gibi sünger çeşitleriyle birlikte kullanabilirsiniz. Filtreyi 600 litreye kadar olan akvaryumlar için tercih edebilirsiniz.

8. Temiz ve sağlıklı akvaryum suyu için: JBL CP Greenline Dış Filtre

"En iyi akvaryum dış filtresi hangisi?" diye sorarsanız JBL CP Greenline Dış Filtre'yi tercih edebilirsiniz. 200 ila 700 litre arasındaki akvaryumlarda kullanıma uygun filtre, kapalı su devir sistemi sayesinde akvaryumunuzu daha temiz ve sağlıklı hale getirir. 360 derece dönebilen hortum bağlama özelliğiyle filtreyi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. İçerisindeki sepet filtreler sayesinde akvaryum suyunu en alttan yukarıya doğru filtreler. Filtrenin içerisindeki süngerler akvaryum suyunu emerek kirleri ve artıkları sudan ayırır. Böylece akvaryumun içerisinde balıkların ve bitkilerin sağlığını destekleyen su kalitesini elde etmenize yardımcı olur. Filtrenin yapışkan vantuzlarını akvaryum camına yapıştırarak kolay bir şekilde monte edebilirsiniz.

9. Profesyonel akvaryum temizliği arayanlar için: Eheim Akvaryum Dış Filtre

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Akvaryumunuz için kaliteli bir dış filtre arayışındaysanız Eheim Akvaryum Dış Filtre'ye mutlaka göz atmanızı öneririz. Ürün, profesyonel bir akvaryum temizliği için özel olarak tasarlanır. Akvaryum filtrelerinde, filtre içerisine koyulan malzeme fazlalığı veya filtrenin zaman içerisinde tıkanması sonucu çıkış debisi azalabilir. Eheim Akvaryum Dış Filtre, bu durumun önüne geçmek için suyun filtre içerisindeki yönünü değiştirir ve debinin akvaryum için uygun hızda olmasını sağlar. Böylece filtreyi sık sık temizlemeniz gerekmez. Kompakt boyutuyla fazla yer kaplamaz. 350 litre hacimdeki akvaryumlara kolayca monte ederek kullanabilirsiniz.

10. Asarak kullanabileceğiniz bir filtre: Haqos Askı Dış Filtre

Akvaryumunuzun arka ya da yan kısmına asarak kullanabileceğiniz Haqos Askı Dış Filtre'yi hacmi 100 litreye kadar olan akvaryumlar için tercih edebilirsiniz. İçerisinde kimyasal, mekanik ve biyolojik 4 farklı filtre sepeti bulunur. Ayrıca karbon, biyolojik sünger, elyaf ve biyolojik filtre malzemeleri kullanılarak üretilir. Filtreyi arka ya da yan kısmında 5 cm kadar açıklık bulunan akvaryumlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ürün, filtreleme yaparken geri dönüşünüm aşamasında suyu akvaryumun içerisine yumuşak olarak vererek akvaryum temizliğini mükemmel şekilde sağlar. Filtreyi ihtiyaç dahilinde astığınız yerden çok kolayca çıkararak temizleyebilirsiniz.



