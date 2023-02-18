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Akyaka’da ürküten görüntü! 15 metreydi... Deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı

18.02.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun bir haftadır iç kesimlere çekilmesi devam ediyor. Bir hafta önce 15 metre olan deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı.

Akyaka’da ürküten görüntü! 15 metreydi... Deniz suyu çekilmesi 50 metreye ulaştı

Hafta sonu tatili için Akyaka’ya gelen vatandaşlar sahil kenarındaki işletmelerde güneşin tadını çıkarırken, çocuklar da zamanlarını yaklaşık 50 metreye ulaşan deniz suyu çekilmesi sonrası oluşan su adacıklarında oyun oynayarak geçiriyor.

Bir hafta önce 15 metre olan deniş suyu çekilmesi bir haftadır gel-git olayları ile devam ediyor. Ocak-Nisan ayları ve Eylül-Kasım aylarında mevsimsel değişiklik nedeniyle yaşanan deniz suyu çekilmesinde çekilen deniz suyu aynı gün tekrar eski haline geliyordu. Akyaka’da bir hafta önce 15 metreye ulaşan deniz suyu çekilmesinin ardından zaman zaman su seviyesi eski haline alırken, hafta sonunda deniz suyu çekilmesinin 50 metreye ulaştığı ve halen çekilmenin devam ettiği görüldü.

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'DEPREMDEN KAYNAKLI OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU OLMAZ'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Denizlerimizdeki seviye değişimleri, gel-git hareketleri, rüzgar basınç değişiklikleri deprem sonrası oluşan tusunami etkilere bağlı olarak değişmektedir. Ancak genel itibarıyla gel-git hareketleridir. Haftalık, aylık ve yıllık değişebilmektedir. Gezegenlerin, ayın ve dünyanın konumuna bağlı olarak bu etkiler kimi zaman daha fazla, kimi zaman daha az olabilmektedir. Tusunami gibi etkiler depremden hemen sonra veya saatler içerisinde uzak kıyalarda etkisini göstermektedir. Bu nedenle şu an için depremden kaynaklı olduğunu söylememiz doğru olmaz. Diğer taraftan gezegenler aynı denizleri çektiği gibi kıtaları da etkilemektedir. Özellikle dolunay dönemlerinde gezegenlerin etkilerinin bütünleşik olarak daha az olduğu dönemlerdir. Ancak literatürde büyük çaplı depremler gel-git hareketlerinden ya da gezegenler arası etkilerine yönelik ciddi etkileri olduğunu söyleyebiliriz” dedi. (İHA)

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deprem Muğla Akyaka deniz çekilmesi

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