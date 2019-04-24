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Akyaka'da deniz 15 metre çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz, yaklaşık 15 metre çekildi.

Akyaka'da deniz 15 metre çekildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz, yaklaşık 15 metre çekildi. Manzarayla ilk defa karşılaşanlar şaşırırken Akyaka'da yaşayanlar ise bunun her yıl bu mevsimde meydana gelen bir doğa olayı olduğunu belirterek, yadırgamadı.
Geçen pazartesi gününden itibaren Akyaka Mahallesi'nde deniz suları, öğle saatlerinde çekilmeye başlıyor. Bir günün ardından sabah deniz suyu, yine aynı seviyesine dönüyor. Gel-git nedeniyle yaşanan 15 metrelik çekilme, eşsiz manzaralar oluşturuyor. Denizin ortasında oluşan kum tepelerini fırsat bilenler yürüyüş yapıp, fotoğraf çekiliyor. Her yıl yaşanan doğa olayını ilk kez görenler şaşkınlık yaşıyor. Bazı kişiler 'deprem habercisi' diye endişelenirken, durumu bilen Akyaka'nın yerlileri ise şaşırmıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilcisi Ramazan Kartal ise Akyaka sahillerindeki deniz çekilmesinin tamamen doğa olayı olduğunu, kimsenin panik yapmasına gerek olmadığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Akyaka'da deniz 15 metre çekildiAkyaka'da deniz 15 metre çekildiAkyaka'da deniz 15 metre çekildiAkyaka'da deniz 15 metre çekildi

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