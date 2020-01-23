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Akyaka'da deniz yine çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 19:11 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu, 30 metre kadar çekildi.

Cemal KÖYÜK/ULA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu, 30 metre kadar çekildi.
Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, gel- git sonrası denizde yaklaşık 30 metre çekilme meydana geldi. İlk kez denizde çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kıyıda kumlarda adacıklar oluştu, çocuklar adacıkların üzerinden atlayarak uzun süre oyun oynadı. Çevredeki esnaf ve balıkçılar da denizdeki çekilmenin her yıl olduğunu belirtti. Balıkçılardan biri, "Denizin çekilmesi her yıl bu aylar içinde meydana geliyor. Son Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi yok. Bu tamamen doğa olayıdır. Korkulacak bir şey yok" dedi.

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