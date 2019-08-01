Akyaka'da plajlar doldu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde Akyaka plajlarına gelen yerli ve yabancı turistler, denize girip güneşlendi, keyifli saatler geçirdi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki plajlar, hafta içi olmasına rağmen tıklım tıklım doldu. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü Akyaka'da renkli görüntüler ortaya çıktı. Muğla, Aydın, Denizli ile İzmir'den gelenler ile yabancı turistler, plajda gün boyu denize girip, güneşlenmenin tadını çıkartırken, su sporları yapanlar da oldu.

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