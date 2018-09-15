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Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda temizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:27 | Son Güncelleme

Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Adana'da, Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gönüllüler temizlik yaptı - ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sedat Gündoğdu: - "Deniz kaplumbağalarının bu yıl yuvalama dönemi bitti. Bir sonraki yıl tekrar gelecekler. Ancak geldikleri zaman buradaki plastiklerin, yükün biraz azaltılmış olması gerekiyor"

Estonya merkezli Let's Do It Vakfı ve Türkiye'deki ana paydaşları Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER), Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği ile bazı firma ve sivil toplum kuruşları tarafından "Akyatan Sahil Temizliği" etkinliği düzenlendi.

Dünya Temizlik Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Çukurova deltasının en geniş lagünü ve Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından olan Karataş ilçesindeki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda temizlik yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karataş Belediyesinin sponsorluğunda otobüslerle bölgeye gelen yaklaşık 150 gönüllü, göçmen kuşların Türkiye'deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli bir yeri bulunan sahayı temizledi.

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Adana Şube Başkanı Sina Yağmur, yaptığı açıklamada, Akyatan'da birçok canlının yaşamına engel olacak atıkları temizlediklerini söyledi.

Yaklaşık 150 gönüllünün takımlara ayrıldığını ifade eden Yağmur, "Ayrıştırması kolay olması için herkes ayrı şeyler topladı. Bazı takımlar plastik, bazı takımlar çakmak gibi şeyler topladı. Arkalarından gelen temizlik arabaları da bütün çöpleri alacak ve uygun olanları geri dönüşüme vereceğiz." dedi.

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sedat Gündoğdu da sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Akyatan'ın deniz kaplumbağalarının önemli bir yuvalama alanı olduğuna dikkat çeken Dr. Gündoğdu, "Deniz kaplumbağalarının bu yıl yuvalama dönemi bitti. Bir sonraki yıl tekrar gelecekler. Ancak geldikleri zaman buradaki plastiklerin, yükün biraz azaltılmış olması gerekiyor." diye konuştu.

Gönüllü Aysel Çöltü de sosyal bir proje kapsamında temizlik yaptıklarını vurgulayarak, "Gruplara ayrıldık, birçok grup var. Maalesef birçok atık var. Ben plastik topluyorum. Umarım faydalı olur. Umarım burada bir daha çöp olmaz." şeklinde konuştu.

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adana Akyatan Sahil Temizliği Dünya Temizlik Günü

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