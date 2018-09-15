Estonya merkezli Let's Do It Vakfı ve Türkiye'deki ana paydaşları Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER), Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği ile bazı firma ve sivil toplum kuruşları tarafından "Akyatan Sahil Temizliği" etkinliği düzenlendi.

Dünya Temizlik Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Çukurova deltasının en geniş lagünü ve Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından olan Karataş ilçesindeki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda temizlik yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karataş Belediyesinin sponsorluğunda otobüslerle bölgeye gelen yaklaşık 150 gönüllü, göçmen kuşların Türkiye'deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli bir yeri bulunan sahayı temizledi.

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Adana Şube Başkanı Sina Yağmur, yaptığı açıklamada, Akyatan'da birçok canlının yaşamına engel olacak atıkları temizlediklerini söyledi.

Yaklaşık 150 gönüllünün takımlara ayrıldığını ifade eden Yağmur, "Ayrıştırması kolay olması için herkes ayrı şeyler topladı. Bazı takımlar plastik, bazı takımlar çakmak gibi şeyler topladı. Arkalarından gelen temizlik arabaları da bütün çöpleri alacak ve uygun olanları geri dönüşüme vereceğiz." dedi.