HABER

Akyazı'da 3.8'lik deprem korkuttu -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 16.03'te merkez üssü Akyazı olan yerin 7 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Akyazı ve Sakarya'nın diğer ilçelerinde hissedildi. Depremin merkez üssü Akyazı'da kısa süreli korku yaşandı. Özellikle okullarda bulunan öğrenciler panik yaşadı. Depremin herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Yargıtay'dan 12 Eylül davasında kararYargıtay'dan 12 Eylül davasında karar
112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanlara uyarı112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanlara uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Gelen eleştirilere böyle tepki gösterdi: Üçüncü kişiye...

Gelen eleştirilere böyle tepki gösterdi: Üçüncü kişiye...

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belge hakkında açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.