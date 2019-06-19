Akyazı’da evin bahçesine yıldırım düştü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir evin bahçesine düşen yıldırım paniğe neden oldu.

Olay, Akyazı ilçeci Yuvalak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir evin bahçesine büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. Palmiye ağacına isabet eden ve çevredekilere büyük korku yaşatan yıldırım, ağaçta yangın çıkarttı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yıldırımın düştüğü yerde hafif çaplı hasar meydana geldi.

