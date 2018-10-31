HABER

Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, polisin operasyonu ile 2 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, polisin operasyonu ile 2 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyfeler Mahallesi'nde E.K. ve T.D.'nin evlerine baskın düzenledi. E.K. ve T.D.'nin evlerinde yapılan aramada 2 kilo esrar, 1 hassas terazi, paketleme malzemeleri ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve T.D., emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıAkyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yeni damadı çırılçıplak soyup, ağaca bağladılar!Yeni damadı çırılçıplak soyup, ağaca bağladılar!
Cinayet sanığı trans bireye tahliye talebi salonu karıştırdıCinayet sanığı trans bireye tahliye talebi salonu karıştırdı
Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 1 kilometrelik bedelli askerlik kuyruğu: 12 ay yapmamak için mecbur bekleyeceğiz

Ankara'da 1 kilometrelik bedelli askerlik kuyruğu: 12 ay yapmamak için mecbur bekleyeceğiz

Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog! 'Hayatımda ilk kez...'

Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog! 'Hayatımda ilk kez...'

Kaçakçının evindeki kitap şoke etti

Kaçakçının evindeki kitap şoke etti

Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'

Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'

Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

Trans birey ilk kez hakim karşısına çıktı... Salon bir anda karıştı!

Trans birey ilk kez hakim karşısına çıktı... Salon bir anda karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.