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Akyurt Aselsan Camii’nin temeli atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:55 | Son Güncelleme

Akyurt ilçesinde Aselsan Camii’nin temeli atma töreni gerçekleştirildi.Temel atma törenine, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, yeni dönem belediye başkanı Hilal Ayık, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof.

Akyurt Aselsan Camii’nin temeli atıldı

Akyurt ilçesinde Aselsan Camii’nin temeli atma töreni gerçekleştirildi.
Temel atma törenine, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, yeni dönem belediye başkanı Hilal Ayık, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ile birlikte Aselsan çalışanları ve vatandaşlar katılım gösterdi.
Kuran tilavetinin okunmasının ardından konuşan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, bölgede camiye ihtiyaç duyulduğunu belirterek bu eksikliğin giderildiğini ifade etti. Akyurt’ta ve diğer yerleşkelerde olduğu gibi cami ihtiyacı olduğunu belirten Görgün, "Mübarek 3 aylar içerisinde bir araya geldik. Özellikle belediye Başkanımız ve müftümüz Aselsan’ın ihtiyacını değerlendirip bu alanın tahsisi konusunda destek oldular. Şubat Ayı’nda sözleşmemiz imzalandı ve çalışmalara başladık. Camimiz Şubat 2020’de ibadete açılmış olacak" dedi.
Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, "Aselsan’ın üst yönetimiyle yapmış olduğumuz istişareler ile birlikte cami yapılmasını kararlaştırdık. Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir cami olacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Yeni dönem Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise yapmış olduğu konuşmada süreci devam eden herkese teşekkür ederek, bundan sonra Akyurt Belediye Başkanlığı olarak gerekli desteği vereceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise Aselsan’ın savunma sanayinin gözde kuruluşu olduğunu belirterek Aselsan’ın çalışanları ile gurur duyduklarını söyledi. Demir, "Bu kıymetli personelinin manevi ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak camimizin temel atma törenin gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz, bu süreçte karar veren, destek olan, maddi ve manevi en ufak katkısı olan herkese çok içten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akyurt Aselsan Camii’nin temeli atıldı

Akyurt Aselsan Camii’nin temeli atıldı

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