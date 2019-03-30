Akyurt ilçesinin Şeyhler Mahallesi’nde yangın

Ankara’nın Akyurt ilçesinde Şeyhler Mahallesi’nde sabaha karşı çıkan yangında 6 kişinin yaşadığı ev küle döndü.

Akyurt ilçesinin Şeyhler Mahallesi’nde sabaha karşı çıkan yangında evde bulunan 6 kişi yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Diğer taraftan ambulans ekipleri de her türlü olasılığa karşı hazır bulundu. Maddi hasarla sonuçlanan yangının sebebi araştırılırken, ocaktan veya elektrik kaçağı nedeniyle yangının ortaya çıktığı düşünülüyor.

Aynı evde 6 kişi yaşadıklarını belirten ev sahibi Orhan Yüceer, "Çok şükür yangından yara almadan kurtulduk. Evimiz çıkan yangın nedeniyle kül oldu, devletimizden ve yetkililerden yardım elini uzatmasını bekliyoruz. Evsiz kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz” dedi.



