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Akyurt’ta 30 ton tohum çiftçilere emanet

03.11.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Akyurt Belediyesi ve Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle Akyurtlu çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteğinde bulunuldu.

Akyurt’ta 30 ton tohum çiftçilere emanet

Akyurt kapalı pazar yerinde düzenlenen tohum dağıtım törenine Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Meclis Üyeleri, Akyurt Ziraat Odası Başkanı ve çiftçiler katıldı.

Akyurtlu 150 çiftçinin 200’er kilogram buğday tohumunu teslim aldığı törende konuşan Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz’a çiftçilere verilen destekler nedeniyle teşekkür etti.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık tohum dağıtım töreninde çiftçilere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bildiğiniz gibi göreve geldiğimizden bu yana 300 arılı kovan dağıttık. 100 çiftçimize, 500’er kilogram olmak üzere yüzde 75 hibeli, toplam 50 ton tohum dağıttık. Daha sonra bunu artırarak devam ettirdik. Geçtiğimiz yıl 500 çiftçimize yüzde 75 hibeli, 400’er kilogram buğday, 500’er kilogram arpa olmak üzere toplamda 200 ton buğday, 250 ton arpayı çiftçilerimize teslim ettik. 3 yılda Tohum Eleme Tesisimizde 3000 ton tohumu yüzde 80 hibeli fiyatından eleme hizmeti sunduk. 1 buçuk milyon sebze fidesinin yanında nohut tohumu desteği de sağladık. 562 çiftçimize 1000’er TL’lik mazot desteği sunduk. Çiftçimizin yanında yer almaya devam ediyoruz.

2019 yılında Ankara’ya CHP’li idarecilere teslim edene kadar Ankara 30 büyükşehir içerisinde suyu en ucuz satan belediye idi. Bugün en pahalı satan belediyeler arasındadır. Biz de bu sebeple suda yüzde 50 indirimi öngören bir teklifte bulunduk. Bu karar veto edildi ve Ekim ayında tekrar gündeme geldi.

11 Ekim tarihli oturumda, başkanlıktan gelen veto yazısını görüştük ve bu indirimde ısrarlı olduğumuzu AK Parti ve MHP grupları olarak belirttik. Henüz meclisten bir tavsiye kararı alınmış olmasına ve yürürlüğe girmemiş olmasına rağmen ASKİ’nin battığını belirten mesajlar vatandaşlarımıza gönderildi. Yardımlarda ilk vazgeçilen kesim, yardım alan vatandaşlarımız ve çiftçilerimiz mi olmalıydı? Konserler hız kesmeden devam ederken, garibanın et desteği ve çiftçinin tohum desteği kesildi. Bu açıklamaların ardından bizler devreye girdik ve yardımları devam ettireceğimizi belirttik. Büyükşehirden listeleri aldık. Gelen başvurularla birleştirip yardımlarımızı başlatacağız. Bugün burada bulunan tüm çiftçilerimize ve kıymetli davetlilere teşekkür ediyorum. Tohumlarımız bereketli olsun.”

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz etkinlikte yaptığı konuşmada Akyurt’ta yıllar içerisinde tarımsal üretimde artış görüldüğünü ve desteklerle bunun daha da yukarılara çıkacağını belirtti. Korkmaz, “Akyurt’ta geçtiğimiz yıllarda arpa üretiminde gözle görülür bir artış kaydedildi. Asıl artış nohutta yaşandı. Ankara ilçeleri içerisinde gerçekten hatırı sayılır bir artış kaydedildi ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz nohut alımı gerçekleştirdi. Bu yükselişin devam etmesi için çiftçilerimizin yanındayız. Tohumlarınız hayırlı olsun" diye konuştu.

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