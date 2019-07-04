Akyurt’ta Camiden Sahaya Futbol Turnuvası başladı

Akyurt Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün birlikte düzenlediği “Camiden Sahaya 7” futbol turnuvası başladı. Akyurt’ta 2013 yılından bu yana kesintisiz düzenlenen turnuva, Türkiye’de örnekleri görülse de ilk ve en büyük turnuva olma özelliğini koruyor.

Çocukların Yaz Kur’an Kurslarına devamlılığını sağlamak ve spor yeteneklerini ortaya çıkarmak için düzenlenen turnuvanın 7’ncisi gerçekleştirilen tören ile başladı. Turnuvanın başlangıç törenine Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcıları Hüseyin Demirel ve Ayla Yüceer Can, Başkan Vekili Resul Can, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç, Ankara Müftü Yardımcısı Ali Ünal, Akyurt Müftüsü Ahmet Sarıtaş ve diğer davetliler katıldı.

Akyurt Müftüsü Ahmet Sarıtaş törende yaptığı konuşmada “Öncelikle çocuklarımızın dini eğitimlerini alması ve fiziken de güçlü olmak için öğleden sonra da sahaya getiriyoruz ki cep telefonundan, bilgisayardan, internetin zararlarından uzak kalabilsinler. Bu çalışmada emeği geçen Akyurt Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.