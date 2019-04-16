HABER

Akyurt’ta "Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Fuarı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 13:44 | Son Güncelleme

Ankara’nın Akyurt ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Fuarı" düzenlendi.Akyurt Necip Fazıl Konferans Salonu’nda düzenlenen fuarda öğrencilere meslek liselerindeki alan ve dallar hakkında bilgi verildi.

Akyurt’ta "Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Fuarı"

Ankara’nın Akyurt ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Fuarı" düzenlendi.
Akyurt Necip Fazıl Konferans Salonu’nda düzenlenen fuarda öğrencilere meslek liselerindeki alan ve dallar hakkında bilgi verildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış programına Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, mülki idare amirleri, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri ekşi ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda meslek seçiminin önemini vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın iki temel hedeflerinden birisi akademik anlamda öğrencilerimizi yetiştirmek, diğeri ise mesleki anlamda hayata hazırlamaktır. Bu tür etkinlikler ile öğrencilerimizin meslek seçimlerini kolaylaştırmayı, ilgi gösterdiği ve sevdiği mesleği seçmelerinde yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin yeteneklerine göre meslek seçiminin gerçekleşmesi ile mesleğini severek yapması ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır" dedi.
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise, "Meslek sahibi olma bilinci ile bu etkinliği düzenledikleri için öğretmenlerimize ve Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler meslek bilincinin ortaya çıkmasında ve öğrencilerimizin geleceğini hazırlamada büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Akyurt’ta

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Tiyatro Okulu’nda prömiyer heyecanıTiyatro Okulu’nda prömiyer heyecanı
Bilecik’te alacak verecek davasında 3 kişi yaralandıBilecik’te alacak verecek davasında 3 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.