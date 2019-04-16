Ankara’nın Akyurt ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Fuarı" düzenlendi.

Akyurt Necip Fazıl Konferans Salonu’nda düzenlenen fuarda öğrencilere meslek liselerindeki alan ve dallar hakkında bilgi verildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış programına Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, mülki idare amirleri, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri ekşi ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda meslek seçiminin önemini vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın iki temel hedeflerinden birisi akademik anlamda öğrencilerimizi yetiştirmek, diğeri ise mesleki anlamda hayata hazırlamaktır. Bu tür etkinlikler ile öğrencilerimizin meslek seçimlerini kolaylaştırmayı, ilgi gösterdiği ve sevdiği mesleği seçmelerinde yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin yeteneklerine göre meslek seçiminin gerçekleşmesi ile mesleğini severek yapması ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise, "Meslek sahibi olma bilinci ile bu etkinliği düzenledikleri için öğretmenlerimize ve Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler meslek bilincinin ortaya çıkmasında ve öğrencilerimizin geleceğini hazırlamada büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.



