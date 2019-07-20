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Akyurt’ta Uyuşturucu Operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 08:29 | Son Güncelleme

Ankara Jandarma İl Komutanlığı’nca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Akyurt’ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.Ankara Jandarma İl Komutanlığı’nca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde C.M.

Akyurt’ta Uyuşturucu Operasyonu

Ankara Jandarma İl Komutanlığı’nca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Akyurt’ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.
Ankara Jandarma İl Komutanlığı’nca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde C.M. isimli şahsın Akyurt’ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. 12 Haziran 2019 tarihinde başlatılan soruşturma ile birlikte şüpheliler hakkında “İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması” kararı alınırken elde edilen bilgiler kapsamında C.M. ile birlikte 13 şahsın daha bu suçu işledikleri bilgisine ulaşıldı. Dinlemeler neticesinde 14 şahıstan uyuşturucu madde temin eden ve kullanan 16 şahıs daha tespit edildi.
Soruşturma ve dinlemeler neticesinde uyuşturucu 30 kişi hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararı alınırken 18 Temmuz 2019 tarihinde operasyon başlatıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonla 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 148 gr. eroin, 14 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca dinlemeler esnasında kullanıcı olduğu tespit edilen 16 şahsın da şüpheli olarak ifadelerine başvuruldu.
Gözaltına alınan şüpheliler Akyurt Adliyesine sevk edilirken haklarında adli işlem başlatıldı.

Akyurt’ta Uyuşturucu Operasyonu

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