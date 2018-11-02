Al Jazeera 22 yaşında

DOHA (AA) - Katar merkezli Al Jazeera medya ağı, kuruluşunun 22'nci yıl dönümünde, giderek daha fazla zorluklarla karşı karşıya kalan gazetecilerin korunması çağrısı yaptı.

Al Jazeera, Katar'ın başkenti Doha'da "Azmimiz güçleniyor" sloganıyla düzenlenen törenle yeni yaşını kutladı.

Al Jazeera Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Hamed bin Samir Al Sani, törende yaptığı konuşmada, "Çevremizdeki medya büyük zorluklar ve sınavlarla karşı karşıya. Basın kuruluşlarının en önemli sorunlarından biri de gazetecileri korumak için yasal güvencelerin azalması." dedi.

Konuşmasının bir bölümünü İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ayıran Al Sani, "Kaşıkçı, 20'nci yıl dönümü kutlamalarımızda bizimle beraberdi. Kelimelerin özgürlüğüne derin inancı vardı. Öldürülmesi herkesi etkiledi." ifadelerini kullandı.

- "Kaşıkçı'nın öldürülmesi doruk noktası"

Al Jazeera Grubu Genel Müdürü Mustafa Sevvak da son zamanlarda basın ve gazetecileri hedef alan birçok saldırıya tanık olduklarını belirterek, "Kaşıkçı'nın korkunç şekilde öldürülmesi bu suikastların doruk noktası oldu." dedi.

Yaklaşık 4 yıl önce "Gazetecilik suç değildir" sloganıyla bir kampanya başlattıklarını hatırlatan Sevvak, tüm medya ve insan hakları kuruluşlarını, gazetecilerin korunmasına ilişkin uluslararası bir bildiriyi hayata geçirmek için birlikte çalışmaya davet etti.

