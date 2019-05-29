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Al Jazeera'nın Mısırlı muhabirine tekrar gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 01:29 | Son Güncelleme

Devlet Güvenlik Savcılığı, mahkemenin hakkında tahliye kararı verdiği Al Jazeera muhabiri Mısırlı gazeteci Mahmud Hüseyin'i tekrar gözaltına aldı

KAHİRE (AA) - Mısır'da Devlet Güvenlik Savcılığı, mahkemenin hakkında tahliye kararı verdiği Al Jazeera muhabiri Mısırlı gazeteci Mahmud Hüseyin ile ilgili yeni bir soruşturma başlatarak, 15 gün gözaltında tutulmasına karar verdi.

Hüseyin’in ailesi yaptığı açıklamada, cumartesi günü Tora Hapishanesi’nden çıkış işlemleri başlatılan Hüseyin'in, serbest bırakılması için hapishaneden çıkarılarak Giza Karakolu’na götürüldüğünü duyurdu.

Çıkış işlemlerinin sürdüğü sırada Devlet Güvenlik Savcılığı, mahkemenin hakkında tahliye kararı verdiği Al Jazeera muhabiri Mısırlı gazeteci Mahmud Hüseyin'i tekrar gözaltına aldı.

Al Jazeera’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Hüseyin hakkında Devlet Güvenlik Savcılığının sürpriz bir şekilde başka bir davadan soruşturma başlattığı ve 15 gün hapsedilmesini kararlaştırdığı kaydedildi.

Hüseyin’in ne ile suçlandığını açıklamayan aile, Mısırlı gazetecinin tekrar Tora Hapishanesi’ne nakledildiğini duyurdu.

Kahire Ceza Mahkemesi geçtiğimiz hafta salı günü, Hüseyin hakkında şartlı tahliye kararı vermiş, karara yapılan itirazı da perşembe günü reddetmişti.

Mısır güvenlik güçleri Mısırlı gazeteci Hüseyin'i, Aralık 2016'da ailesini ziyaret için geldiği Kahire'den Katar'a dönerken havaalanında gözaltına almıştı.

Savcılık Hüseyin'e, "yasaklı bir örgüte üye olmak, yalan haber yapmak ve Mısır'da istikrarı bozma girişiminde bulunmak" gibi suçlamalar yöneltmişti.

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