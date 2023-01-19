Al Sancak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte TRT1'in iddialı dizisi Al Sancak'ın konusu ve oyuncuları

TRT1'in son dizisi Al Sancak bu akşamizleyici karşısına çıkıyor. Son dönemde dizileri ile oldukça geniş bir kitleye sahip olan TRT1 yine çok sevilecek bir diziyle geliyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Al Sancak dizisi ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Peki TRT1'inyeni ve iddialı dizisi Al Sancak'ın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

AL SANCAK DİZİSİ KONUSU NE?

" Sana selam ey şanlı Türk bayrağı!" sloganıyla yola çıkan Al sancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur.

Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir. TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekleştiren seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Alsancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

AL SANCAK OYUNCU KADROSU

Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizinin genel oyuncu kadrosu ise şöyle:

Uğur Güneş

Gülsim Ali

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Gözde Türker

Ahmet Olgun Sünear

Emre Dinler

Eslem Akar - Sedef

Tezhan Tezcan

Çağlar Sayın

Fatih Gühan

Faruk Aran

Rıdvan Aybars Düzey

Murat İnce

Melih Özdoğan



