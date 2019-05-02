Al Sharq Forumu 2019 Yıllık Gençlik Konferansı

Al Sharq Forumu'nun Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlediği "Geleceğini Kazan" temalı 2019 Yıllık Gençlik Konferansı, Türk ve Malezyalı katılımcıların konuşmalarıyla devam etti. Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları ve çok sayıda kuruluşun sponsor olduğu konferansın ikinci gününde Malezya Halkın Adaleti Partisi (PKR) Başkanı Enver İbrahim, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve farklı ülkelerden gelen akademisyen ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri konuşma yaptı. PKR Başkanı Enver, konuşmasında teknoloji ve yapay zekanın çağımıza etkileri, İslam coğrafyasında demokrasi, fikir özgürlüğü ve Malezya'da reform politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu. İnsanlığın çelişkilerle dolu bir dünyada yaşadığını vurgulayan Enver, "Yapay zeka bir çok gelişim ve imkanları sağlıyor, fakat aynı zamanda insanları canavarlaştırabiliyor. Yapay zekanın savunucularından Stephen Hawking bile bunu kabul ediyor." dedi. Enver, yapay zeka ve teknolojinin kötü etkilerinden dolayı reddedilmemesi gerektiğini belirterek, "Asıl mesele, bu tür teknolojileri iyiye kullanabilmektedir." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Bu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayın İşçi Bayramı'nda kazanan olmadı! Ay, koç burcunda ilerliyor!

- "Eleştirel bilinç olmadan değişim ve inovasyon sağlanamaz" Toplumların gelişmesi için eleştirel düşünce ve fikir özgürlüğünün öneminin altını çizen Enver, şöyle devam etti: "İnsanlık bugün birtakım değerlerin aşağılanması hususunda endişelerini belirtmelidir. Eleştirel bilinç geliştiremeyen bir toplumda değişim ve inovasyon beklenemez. Malezya'da geçen yılki seçimlerde biz değişimi sağlamadan önce fikir özgürlüğü alanında büyük sorunlar vardı. Konuşma özgürlüğü vardı, ama konuştuktan sonra kişinin özgürlüğü elinden alınıyordu. Bütün bunların ardından Malezya emsalsiz bir dönüşüm geçirdi. Halk seçim başarısından ötürü beni çok övdü, oysaki ben seçim zamanında hapisteydim." Enver İbrahim, modern dünyada ırkçılık, artan göç ve fakirliğin normal olmadığına değinerek, "Çoğu kişiye göre Başbakan Mahathir ile bir araya gelmemiz de normal değildi, fakat ülkede artan yolsuzluktan ötürü menfaatlerimizin buluşması gerekiyordu. Yolsuzluğa ve bütün bu skandallara karşı birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu anladık." ifadesini kullandı.

Mevcut hükümetin yönetim sistemi ve adalette reformlara odaklandığını hatırlatan Enver, "Bizim için asıl hedef, köhneleşmiş bir lideri devirmek asla değil. Bu devrimin ardından köklü reformları sağlamayı düşünmemiz gerekiyor. Unutmayın ki Fransız devriminden 10 yıl sonra ülkedeki fakirlerin kötü durumu, devrim sonrası elitlerin çıkar çatışması sebebiyle daha kötüye gitti. Bu yüzden modası geçmiş idareleri devirmeyi hedefleyenlerin kafasında her zaman reform olmalıdır." diye konuştu. Enver, siyaset anlayışının herkes için adaleti sağlamak olduğunu vurguladı. - "Genç insanlar risk almaktan korkmamalı" AK Parti İstanbul Milletvekili Kadak da "Gençlik İçin Tartışılamayacak Şeyler" isimli panelde siyaset ve sosyal faaliyet alanında yaşadığı tecrübeleri paylaştı. Kadak, siyasete girişinin kendi planlarının dışında gerçekleştiğini belirterek, "Siyasette yer almak ilk başta benim hedeflerim arasında değildi. Siyasete adım atınca benim için bazı şeyler değişti ama tutkularım ve hedeflerim asla değişmedi." dedi.