Al Wahda, Falcao için Galatasaray ile görüşmelere başladı

Galatasaraylı Falcao'ya, Suudi Arabistan kulübü Al Wahda'dan teklif var. Al Wahda, Kolombiyalı süper golcünün transferi için Cimbom ile görüşmelere başladı.

Suudi Arabistan basını, Al Wahda'nın Galatasaray ile görüşmelere başladığı ve Falcao'nun bonservis pazarlığı için sarı kırmızılı takımın onay vermesi halinde Galatasaray'a resmi teklifte bulunacağını yazdı.

Öte yandan Galatasaray yönetiminin henüz Falcao'nun satışı konusunda kesin karar vermediği ve önümüzdeki günlerde konunun netleşeceği öğrenildi.

Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 16 maçta 10 gol attı ve 1 asist yaptı. Kolombiyalı yıldızın Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi sürüyor.

(FUTBOL ARENA)