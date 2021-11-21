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Ala Tokel kazaya karıştı! "Ne çekiyorsun?"

21.11.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı kısa süreli aşkla geçtiğimiz aylarda gündem olan YouTuber Ala Tokel, önceki gece Ulus'ta trafik kazasına karıştı.

Ala Tokel'in özel şoförü, Ulus'ta 07 plakalı bir araca çarptı. Basın mensuplarının gelmesiyle panik yapan Tokel, olay yerinden ayrılmaya çalıştı. Çarptığı araçtaki şahıslar, ünlü YouTuber'a, "Araç kiralık, polis çağıracağız" dedi.

Ala Tokel, görüntü alan kameramana, "Ne çekiyorsun?" diye tepki gösterdi. Özel şoförü ise gazetecilere müdahale ederek, görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

Gazetecilerin kameralarına müdahale etmeye çalışan şoförünü ikaz dahi etmeyen Tokel, bir erkek arkadaşının gelmesiyle, polisi beklemeden olay yerinden uzaklaştı. Polisin gelmesini bekleyen 07 plakalı kiralık otomobilin içinde bulunan kişiler, trafik kazası nedeniyle youtuber Ala Tokel hakkında şikayetçi oldular.


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Anahtar Kelimeler:
Oğulcan Engin
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