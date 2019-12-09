Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Kalan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Kalan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisindeki kareleri oyladı.

Kalan, haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Prof. Dr. Kalan, yaptığı açıklamada, oylamaya katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Oylamada fotoğraf seçerken zorlandığını dile getiren Kalan, AA'nın, fotoğraflarıyla yaşamın her aşamasını yansıtması bakımından önemli olduğunu belirtti.

