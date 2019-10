Alaaddin'in öldüğü kazada, motosiklet sürücüsü arkadaşı yakalandı

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Beydağ ilçesinde, 3 gün önce, cansız bedeni bulunan Alaaddin Ok'un (15) ölümü ile ilgili jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, motosikletle birlikte gezdiği arkadaşı B.E. (15) yakalandı. İki çocuğun motosikletle gezdikleri sırada karşılarına çıkan sürüdeki bir domuza çarpmaları sonucu Ok’un düşüp, hayatını kaybettiği tespit edildi.

Beydağ'ın kırsal Sarıkaya Mahallesi yakınlarında, pazar günü saat 22.00 sıralarında, yol ortasında bir çocuğun hareketsiz halde yattığını gören mahalleli önce müdahalede bulunmak istedi. Çocuğun yaşamını yitirdiğinin fark eden mahalleli durumu jandarmaya bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede, cesedin Alaaddin Ok'a ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde detaylı inceleme yapan jandarma bir domuz sürüsünün izine rastlarken, hemen yakınında da bir ölü domuz buldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan ekipler, Ok'un olaydan kısa bir süre önce bir arkadaşı ile motosikletle gezerken görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine soruşturma başlatan ekipler, Ok'un olaydan kısa bir süre önce bir arkadaşı ile motosikletle gezerken görüldüğünü belirledi. Ok'un cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında, Ok ile birlikte gezdiği öğrenilen arkadaşı B.E.'yi belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Olay günü Ok ile B.E.'nin, motosikletle domuz sürüsüne çarptıkları, yolcu Alaaddin Ok'un düştüğü ve B.E.'nin Ok'u bırakarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. B.E., ifadesine başvurulmak üzere jandarma merkezine götürüldü.