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Alaattin Aldemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

17.11.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı canlı yayın programları ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Alaattin Aldemir, Niğde’de doğup büyüdü. Selçuk Üniversitesi’nden mezun olan Alaattin Aldemir, MHP’nin kurucu lideri Türkeş’in danışmanlığını yaptı.

Alaattin Aldemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

Sıkıyönetim döneminde tutuklanarak cezaevine giden Alaattin Aldemir, cezaevindeyken Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandı. Gazetecilik yaparak eğitim hayatını tamamlayan Alaattin Aldemir, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı kurdu.

ALAATTİN ALDEMİR KİMDİR?

1960’ta Niğde’de doğan Alaattin Aldemir, Bilal Aldemir'in oğludur. 1980’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilgiler bölümünü bitiren Alaattin Aldemir, 1990’da MHP kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in danışmanlığı yaptı.

1981’de tutuklanarak 1988’e dek 7 sene Sıkıyönetim Askeri Tutukevlerinde tutuklu kalan Alaattin Aldemir, tutukluyken Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi bölümünü kazandı. Geceleri gazetecilik yaparak, eğitim hayatını tamamlayan Alaattin Aldemir, 1992’de Gençlik Kültür ve Sanat Ocaklarına Genel Başkan oldu.

Ocak ve Ülkü Ocağı dergilerinde Genel Koordinatörlük yapan Alaattin Aldemir, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı kurdu, Kurucu Genel Başkan olarak görev yaptı. Avrupa'da Türk Dünyası Federasyonu kurma çalışmalarını gerçekleştiren Alaattin Aldemir, Hergün gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

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