Alaattin Çakıcı da tahliye edildi

TBMM'de Pazartesi gecesi kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından hükümlülerin tahliyesi başladı.

Yeni düzenleme kapsamında tahliye edilenler arasında organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı da bulunuyor. Çakıcı'nın bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden gece yarısı tahliye edildiği bildirildi.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre Sincan Cezaevi'nden tahliyeler sırasında çevresinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmezken basın mensuplarının da cezaevine 4 kilometre uzaklıkta bir noktada bulunmalarına izin verildi.

Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne'den Bolu F Tipi Cezaevi'ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakil olmuştu.

Siyaset - mafya ilişkilerinde adı geçiyor

90'lı yıllarda siyaset - mafya ilişkilerinde sıkça gündeme gelen Çakıcı'nın adı, MHP'nin iki yıl önce sunduğu af teklifinde de geçiyordu. MHP'nin kamuoyunda "af yasası" olarak bilinen kanun teklifini daha sonra geri çekmesinde, Çakıcı gibi organize suç işleyenlere yaklaşım konusunda AKP ile anlaşamamasının rol oynadığı basına yansımıştı.