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Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 16:39 | Son Güncelleme

Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Çakıcı, Twitter hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaştı.

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Alaattin Çakıcı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim. Alaattin Çakıcı" ifadelerini kullandı.


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