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  4. Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na bir tehdit mesajı daha!

Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na bir tehdit mesajı daha!

18.11.2020 16:20 | Son Güncelleme:
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Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na bir tehdit mesajı daha!

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, bugünkü basın toplantısında dünkü tehdidine yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha tehdit ve hakaret içerikli mesaj gönderdi.

Kılıçdaroğlu'nun bugün kendisini ima ederek kullandığı "Çakalların olduğu yerde bize kimse birşey söyleyemez" ifadesini hatırlatan Çakıcı, "Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve avanende o yürek var mı?" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'nın tehdidi sonrası ilk açıklamaKemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'nın tehdidi sonrası ilk açıklama

Çakıcı'nın Twitter hesabından yayınladığı mesajı şöyle:

"Kılıçdaroğlu ve avanesi;

Sizler yıllardır her gün devlete hakaret etmektesizin. Siz her türlü ahlaksızlığı ve hakareti meşru zeminlere taşıyorsunuz.

Demin basın açıklamasını izledim. 'Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söylemez' ifadesini kullanıyorsun. Be dilinin ayarı olmayan bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun.

Sen ve avanene sesleniyorum: Başta sende avanende o yürek var mı, ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı?

Kuvayi Milliye ruhundan bahsediyorsun. Kuvayi Milliye ruhu Türkiye'nin manevi tapusudur. Kuvayi Milliye ruhu taşıyanlar, PKK ve silahlı sol örgütlerle birlikte hareket edemez. Hadi oradan gafil.

Sende olsa olsa bölücülük ruhu vardır.

Be devlet düşmanı sakın Atatürk'ü ağzına alma. O yalaka ağzınla Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme. Seksen üç milyon seni iyi tanıyor. Sayın Bahçeli'yi ağzına alma. Sen onun koç yumurtası bile olamazsın. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

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