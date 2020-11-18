Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na bir tehdit mesajı daha!

Kılıçdaroğlu'nun bugün kendisini ima ederek kullandığı "Çakalların olduğu yerde bize kimse birşey söyleyemez" ifadesini hatırlatan Çakıcı, "Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve avanende o yürek var mı?" ifadelerini kullandı.

Çakıcı'nın Twitter hesabından yayınladığı mesajı şöyle:

"Kılıçdaroğlu ve avanesi;

Sizler yıllardır her gün devlete hakaret etmektesizin. Siz her türlü ahlaksızlığı ve hakareti meşru zeminlere taşıyorsunuz.

Demin basın açıklamasını izledim. 'Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söylemez' ifadesini kullanıyorsun. Be dilinin ayarı olmayan bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun.

Sen ve avanene sesleniyorum: Başta sende avanende o yürek var mı, ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı?

Kuvayi Milliye ruhundan bahsediyorsun. Kuvayi Milliye ruhu Türkiye'nin manevi tapusudur. Kuvayi Milliye ruhu taşıyanlar, PKK ve silahlı sol örgütlerle birlikte hareket edemez. Hadi oradan gafil.