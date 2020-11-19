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Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

19.11.2020 13:52 | Son Güncelleme:
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Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayarak "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" dedi.

"Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir" diyen Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

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