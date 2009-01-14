Alaattin Çakıcı hastaneye sevkedildi

Önceki tetkiklerinde kronik kalp damar problemi yaşadığı belirlenen Çakıcı'ya, burada çeşitli testlerin uygulanacağı öğrenildi. Çakıcı, KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisinde kardiyoloji uzmanlarınca muayene edilmiş ve elektrokardiyografisi (EKG) çekilmişti. EKG sonuçlarını değerlendiren doktorlar, Çakıcı'nın detaylı incelenmesi amacıyla İstanbul'da bir hastaneye nakledilmesi yönünde görüş bildirmişti.

Hükümlü bulunduğu Kocaeli F Tipi 1 No'lu Cezaevi'nden 29 Aralık 2008'de göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Çakıcı, buradaki kontrolünün ardından doktorlar daha detaylı incelenmesi amacıyla İstanbul'a nakledilmesi yönünde görüş bildirdi. Çakıcı, bu sabah cezaevi aracıyla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, göğüs ve sırt ağrısı şikayetinin detaylı incelenmesi amacıyla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Doktorlar ayrıca, sırt ağrıları nedeniyle Çakıcı'nın İstanbul'da uygun bir hastanede fizik tedavi ve rehabilitasyon görebileceğini de belirtmişlerdi. Çakıcı, yaklaşık 1.5 saat süren tetkikin ardından Kocaeli F Tipi 1 No'lu Cezaevi'ne götürülmüştü. Karagümrük Spor Kulübü Lokali baskını nedeniyle 14 yıl 9 ay 20 gün, Tevfik Nurullah Ağansoy'un Bebek'te öldürülmesiyle ilgili olarak da 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Alaattin Çakıcı, sağlık sorunları nedeniyle Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nden geçen yıl Kocaeli F Tipi 1 No'lu Cezaevi'ne nakledilmişti.

Alaattin Çakıcı, kronik kalp damar problemi yaşaması, damarlarından birinin tıkalı olması, karaciğerindeki kist, göğüs ve fıtıktan kaynaklı boyun ağrıları nedeniyle daha önce de hastaneye kaldırılmıştı.

