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Alaattin Çakıcı ile irtibatlı şüphelilere yapılan operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 16:07 | Son Güncelleme

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i mahkemeye sevk edildi

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i mahkemeye sevk edildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 21 zanlıdan 4'ü adli kontrol uygulanması, 17'si ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı

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