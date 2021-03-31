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Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle yargılanmaya başladı

31.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle Alaattin Çakıcı'nın, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla yargılanmasına başlandı.

Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle yargılanmaya başladı

Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından söz alan Çakıcı'nın avukatı Gökhan Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun duruşmada hazır edilip dinlenilmesini ve davaya katılma talebi olup olmadığını beyan etmesini istedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise sanığın üzerine atılı suçların şikayete tabi olmadığını, müvekkilinin olaya ilişkin doğrudan bir bilgisinin bulunmadığını belirtti.

Çakıcı'nın sosyal medyada yayınlanan suça konu açıklamayı kendisinin hazırladığını kabul ettiğini söyleyen Çelik, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu öne sürdüğü istemin reddini talep etti.

Atılı suçun şikayete tabi olmadığını bildiren hakim, müştekinin vekilleri vasıtasıyla temsil edildiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun duruşma salonunda hazır edilmesi talebini reddetti.

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçları işlediği sabit olan sanığın, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Bunun üzerine avukat Kılıç, mahkemeye dilekçe sunarak kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise sanığın suça konu açıklamayı yazıp sosyal medyada yayınladığını net şekilde kabul ettiğini, bu nedenle toplanacak başka delil bulunmadığını belirterek Kılıç'ın bu talebinin de reddini istedi.

Avukat Gökhan Kılıç, müvekkilinin kaleme aldığı yazının kendisine yönelik ithamlara cevap niteliğinde olduğunu, Çakıcı'nın haksız ve hukuksuz açıklamalara karşı cevap hakkını kullandığını savunarak, mahkemeden buna ilişkin delil toplamasını talep etti.

Kılıç'ın incelenmesini istediği hususların yazışma gerektirmeden mahkemece değerlendirilebileceğini belirten hakim, bu talebi de kabul etmedi.

Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma için süre veren mahkeme, duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.

İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Çakıcı'ya ait sosyal medya hesabından, 17 Kasım 2020'de el yazısıyla hazırlanmış bir açıklama yayınlandı.

Çakıcı'nın hesabından 18 Kasım 2020'de bir açıklama daha yayınlandığı belirtilen iddianamede, açıklamalarda müşteki Kılıçdaroğlu'na karşı hakaret ve tehdit suçları işlendiği ifade edildi.

İddianamede, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarını zincirleme şekilde işlediği öne sürülen Çakıcı'nın cezalandırılması talep edildi.

AA

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