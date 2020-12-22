Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehdit soruşturmasında ifade verdi

İnfaz Yasası kapsamında geçen nisan ayında tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakaret içerikli mektubuyla ilgili bugün savcılığa ifade verdi.

"YARGI BU DAVA İLE İLGİLİ SORUŞTURMASINI BAŞLATMIŞ, İFADEM ALINMIŞTIR"

Alaattin Çakıcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açmış olduğu dosyada ifademi verdim, artık birileri ne sayın devlet başkanımıza ne de sayın Bahçeli'ye Alaattin Çakıcı'yı neden koruyorsunuz diye, malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır. Artık yargı, bu dava ile ilgili soruşturmasını başlatmış, ifadem alınmıştır."



